Der Fall von Elke G. aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sorgte im vergangenen September für Gesprächsstoff. Die zweifache Mutter war im Homeoffice, doch der Postler klingelte nicht bei ihr und hinterlegte einen "gelben Zettel" im Postkasten. Darauf stand, dass der Klimabonus für ihren in Kanada befindlichen Sohn bei der nächsten Postfiliale abzuholen sei. Allerdings: Die Vollmacht, die G. von ihrem Sohn ausgestellt bekommen hatte, galt nur an der Haustür. In der Postfiliale bekam sie den RSa-Brief nicht ausgehändigt, er wurde wieder zurück ans Ministerium geschickt. "Damit nur in einem Haushalt lebende Personen das Geld entgegennehmen können und keine Fremden", hieß es damals aus dem Klimaministerium (BMK) zu der doch sehr eingeschränkt gültigen Vollmacht.