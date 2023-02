"Bitte entsorgt die Sackerl nicht in der Natur, sondern in den dafür vorgesehenen Mülleimern" – diesen Appell richtet Emil Frühstück an alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer. Der Pensionist entdeckt bei seinen Spaziergängen entlang der Glan immer wieder Hundekotsackerl, die auf die Wiese geschmissen wurden. Er glaubt, dass die Hundehalter die grünen Beutel in den Fluss werfen wollen.