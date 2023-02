Die Kinder toben auf dem großen Indoor-Spielplatz, während die Eltern bouldern, einen Yoga Kurs absolvieren und dann bei Kaffee und Snack durchschnaufen. So könnte künftig ein Nachmittag in Althofen aussehen - zumindest wenn es nach den Plänen von Alexander Lauritsch und seinem dreiköpfigen Team geht. Sie wollen nämlich ein Sport- und Freizeitzentrum in Althofen errichten und das sportliche Leben dort mit Boulderhalle, Indoor-Spielplatz, Kursraum für Yoga und Tanz- oder Kraftsport bereichern.