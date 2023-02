Am Mittwoch fuhr ein Mann (61) aus der Steiermark mit einem Pkw auf der Friesacher Bundesstraße (B 317), Bezirk St. Veit/Glan in Richtung Neumarkt. Am Beifahrersitz befand sich sein Sohn (18). Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Lenker aus dem Bezirk Murau plötzlich das Bewusstsein.

Der 18-Jährige reagierte sofort, griff ins Lenkrad und lenkte das Fahrzeug auf Höhe des Flugplatzes Friesach/Hirt nach rechts über eine Böschung auf eine Nebenstraße. Um die Fahrgeschwindigkeit von rund 100 km/h zu verringern, zog der junge Mann den Fuß seines Vaters vom Gaspedal und konnte so den Wagen nach 100 Meter zu Stillstand bringen.

Beide Männer wurden nicht verletzt. Der Pkw-Lenker wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.