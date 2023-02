Das Eventservice-Unternehmen E&K wird kommenden Monat seinen zweiten Getränkefachmarkt in Kärnten schließen. Am 11. März soll der Standort in Klagenfurt geschlossen werden. Damit folgt die Klagenfurter Filiale der Niederlassung in St. Veit nach, welche bereits im September des Vorjahres zugesperrt werden musste. „Wir haben seit dem Ausbruch des Ukraine-Konfliktes im Februar des vergangenen Jahres starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen und sehen uns nun aus wirtschaftlicher Sicht dazu gezwungen, die Schließung der Filialen vorzunehmen“, berichtet Geschäftsführer Matthias Koberer.