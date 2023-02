Die Privatbrauerei Hirt hat seit Anfang des Jahres eine neue Marketingleiterin, sie folgt Mario Donner nach: Marlies Heinricher-Woltran (47) ist für die Bereiche Marketing und Nachhaltigkeit verantwortlich und will künftig verstärkt auf "aktivierende Markenerlebnisse" setzen.

Die Marken- und Marketingexpertin mit internationaler Erfahrung freut sich sehr, nun Teil der Hirter-Familie zu sein: "Die traditionsreiche Geschichte des Familienunternehmens, die starke Marke Hirter mit den hochqualitativen Produkten und auch die Authentizität der Firmenkultur haben mich sehr angesprochen", sagt Marlies Heinricher-Woltran, die in Klagenfurt lebt. Mit Traditionsmarken kennt sich die Kärntnerin bestens aus, so war sie jahrelang in führenden Positionen – unter anderem bei Dr. Oetker in Kanada und Bahlsen in Deutschland – tätig.

"Bei sehr etablierten Marken ist es wichtig, dass man die Weiterentwicklung mit Feingefühl vorantreibt und dennoch mutig dabei ist", gibt sie einen ersten Einblick. Mit integrierten, stark sichtbaren Aktivitäten will sie den Fokus auf Markenerlebnisse und eine 360-Grad-Kommunikation legen sowie die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität und Innovation stärker aktivieren.

"Profi gewonnen"

Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt: "Mit Marlies Heinricher-Woltran haben wir einen Marketingprofi gewonnen, der sehr strategisch vorgeht, mit Leidenschaft dabei ist und sehr rasch in die Umsetzung kommt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit."