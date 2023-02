Am Montag gegen 11.50 Uhr war ein 19-jähriger Mann am Wiesen- bzw. Waldrand in Liebenfels mit Waldarbeiten beschäftigt. Er war gerade dabei, Bäume bzw. Sträucher mit der Motorsäge zu schneiden, als er plötzlich abrutschte und sich in die linke große Zehe schnitt.

Zum Unfallzeitpunkt war er laut seiner Aussage alleine und trug Arbeitsschuhe. Die Rettung brachte ihn in das UKH Klagenfurt.