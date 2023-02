Resolutionen, Rechtsgutachen, Klagsdrohungen: Seit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor mehr als einem Jahr die Verlängerung der S 37 von St. Veit/Glan bis nach Friesach abgesagt hat, ist der Unmut in Kärnten groß. Vor allem der Sicherheitsaspekt an der bestehenden, unfallträchtigen B 317 ließ die Landesregierung auf den Schnellstraßenbau beharren, was Gewessler weiterhin strikt ablehnt.