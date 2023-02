2019 beendete Johann Šoštarić seine berufliche Laufbahn als Gipser im Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. So ganz ging dieser Plan nicht auf, denn nach eineinhalb Jahren Pension zog es den gebürtigen Silberegger 2020 zurück in "sein" Team. Seine Patienten auch nach der Pensionierung noch zu betreuen und dabei das Team des Deutsch-Ordens-Krankenhauses in Friesach bei der täglichen Arbeit zu unterstützen – das ist die Passion des 63-Jährigen. "Ich unterstütze zweimal im Monat für jeweils zwölf Stunden die Belegschaft in der Ambulanz und kann somit unbesetzte Stellen im Dienstplan auffüllen", erklärt Šoštarić. Die Arbeiten setzen sich dabei nicht nur aus dem Anlegen von Gipsen oder Verbänden zusammen. "Ich bin neben meinen Tätigkeiten als Gipser auch für das Einschulen von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuständig. Ich helfe überall aus, wo gerade eine personelle Lücke entstanden ist", berichtet der passionierte Freizeitsportler.