Nachbarn entdeckten am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Stiegenhaus eines Mehrparteienwohnhauses in Stadtgebiet von St. Veit. Wie sich herausstellte, waren auf einer Herdplatte in der Wohnung eines 52-jährigen Mannes Speisen in Brand geraten und für die starke Rauchentwicklung verantwortlich.

Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung rasch in den Griff bekommen und den Mann, der sich noch in der Wohnung befand, aber den Brand nicht bemerkt hatte, retten. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus St. Veit eingeliefert. Es entstand leichter Sachschaden.