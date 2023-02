Stolz auf die erbrachten Leistungen, aber auch ein gewisses Aufatmen ist innerhalb der Feuerwehrfamilie im Bezirk St. Veit zu vernehmen. Aufatmen deshalb, weil sich die Pandemie nicht nur erschwerend auf die Arbeit der Retter ausgewirkt, sondern auch das kameradschaftliche Leben auf eine harte Probe gestellt hat. "Um so mehr erfüllt es mich mit Freude und Stolz, dass die Hilfsorganisationen und alle Feuerwehrkameradinnen im Bezirk so gut Hand in Hand arbeiten", zog Bezirksfeuerwehrkommandant Friedl Monai beim Bezirksfeuerwehrtag am Samstag im St. Veiter Fuchspalast zufriedene Bilanz.

Die 47 Feuerwehren des Bezirkes haben im Vorjahr 69 Menschen und 16 Tiere gerettet. 526 Brände wurden gelöscht, 2016 Mal konnten die Einsatzkräfte technische Hilfe leisten. "Für die Bevölkerung im Bezirk St. Veit haben die 2744 Feuerwehrmitglieder so freiwillig rund 160.000 Stunden für Schutz, Sicherheit und Hilfe geleistet. In Erinnerung bleibt mir sicher der Hilfseinsatz in Treffen, aber auch der Assistenzeinsatz nach dem schweren Sturm, wo wir gemeinsam angepackt haben", sagt Monai, der bei seiner Arbeit von Karl Rainer als Stellvertreter unterstützt wird.

Einsatz bei Brand in einer Lagerhalle in St. Veit:

Enge Kameradschaft

"Die Zukunft ist gesichert", so Bezirksjugendbeauftragter Michael Pirker. 194 junge Burschen und 62 Mädchen engagieren sich in 27 Jugendgruppen im Bezirk. Die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten ließ Bezirkskameradschaftsführer Christian Wuzella Revue passieren. Ihm war wichtig festzuhalten, "dass es die Kameradschaft ist, welche verbindet und die Hilfe erst ermöglicht".

"Das gemeinsame Gewinnen und auch Verlieren lässt die Kameradschaft zusammenrücken", zeigte sich der für Bewerbe Verantwortliche Simon Remschnig überzeugt. In seinem Impulsreferat präsentierte er die Bewerbe und ihre Bedeutung für eine routinierte Mannschaft.

"Ihr macht es mit Liebe"



"Wir arbeiten gut und gemeinsam eng zusammen", unterstrich der Straßburger Polizeiinspektionskommandant Franz Glanzer. Herbert Sager, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes St. Veit, stellte stellvertretend für alle anwesenden Einsatzorganisationen das einige Band "Hilfe von Menschen für Menschen" in den Mittelpunkt: "Ihr macht es mit Liebe und dadurch ist euch die Akzeptanz, Wertschätzung und Anerkennung sicher."

Gruppenfoto einer Feuerwehrabordnung gemeinsam mit BFK Monai © ÖA BFK08

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin bestätigte, wie herausfordernd das letzte Jahr war. Großschadenslagen durch Wetterextreme forderten die Feuerwehren zusätzlich. Die Katastrophenhilfszüge, eine gute Ausbildung und Ausrüstung seien die Antwort darauf, dass die Hilfe funktioniert. Er ist überzeugt: "Zivilcourage wird in der Feuerwehr von jedem Mitglied gelebt."

Für Verdienste um das Feuerwehrwesen im Bezirk wurde an Gerald Remschnig, Werner Marx und Wilhelm Mitterdorfer das silberne Verdienstzeichen des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes verliehen.