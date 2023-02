1. Wieso gab es in Metnitz in der vergangenen Woche so eine Aufregung rund um das Thema Windkraft?

Im Gemeinderat wurde ein positiver Beschluss für Partnerschaftsverträge mit Windkraftunternehmen gefasst. Sprich, es soll in Zukunft drei Standorte in Metnitz für Windkraftanlagen geben, auf denen mehrere Windräder aufgestellt werden. Es handelt sich hierbei um optionale Verträge, da Messungen erst zeigen sollen, ob sich die Standorte für Windkraft eignen oder nicht.