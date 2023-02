Am 1. März wird im "Auslandsjournal" ein Film über die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen gezeigt. Neben den Hotspots in Ischgl oder Südtirol, wird auch der kleine Kärntner Ort Eberstein vorkommen. Er soll in der 45-minütigen Reportage als Positivbeispiel für eine Alternative zum klassischen Wintertourismus auftreten.

So wird in Eberstein bergaufgerodelt:

Gedreht wurde dafür vor allem im Biolandhaus Arche, das zu den Pionieren im Ökotourismus in Österreich zählt. "Es wurde ein Sehnsuchtsort geschaffen, von Menschen geleitet. Heute kommt diese Vision langsam im Mainstream an", freut sich Inhaber Ilmar Tessmann über den Auftritt in der ZDF-Reportage.

Darin wird ein Seminar von Naturheiltherapeuten, die auch im Winter auf die Arche kommen, gezeigt. Außerdem bildet der deutsche Fernsehsender auch das Lehmbauappartement, die Kugelfichte und weitere Plätze, die das ganze Jahr über erlebbar sind, ab.

Der Pionier

"Wir sind natürlich schon sehr stolz, dass wir vom ZDF ausgesucht worden sind, als Positivbeispiel von Nachhaltigkeit und als Pionier im österreichischen Tourismus", sagt Tessmann vom Biolandhaus Arche.

Für die Zukunft des Wintertourismus wird in der ZDF-Sendung ebenso das Bergaufrodeln erwähnt. Es sei eine Alternative und Besonderheit, die das Skifahren ergänzen könne.