Am 1. März wird im "Auslandsjournal" ein Film über die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen gezeigt. Neben den Hotspots in Ischgl oder Südtirol, wird auch der kleine Kärntner Ort Eberstein vorkommen. Er soll in der 45-minütigen Reportage als Positivbeispiel für eine Alternative zum klassischen Wintertourismus auftreten.