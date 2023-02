Als letzte Narrenrunde im Bezirk St. Veit lud der Verein „Land und Leben“ zum Faschingsspektakel in den Löllinger Graben. Um es gleich vorweg zu nehmen: Auch am Fuße des Klippitztörls wird ausgiebig der Fasching gefeiert. Verständlich, dass der Gasthof Lauchart am Freitagabend aufgrund des Besucheransturmes bei der Premiere beinahe aus allen Nähten platzte.