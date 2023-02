Alle Nebenflächen rund um die bereits im Vorjahr sanierte, über den Althofener Hauptplatz verlaufende Straße werden bei den nächsten Arbeiten hergerichtet. "Gehwege, Radwege, der Bereich bei der Bushaltestelle", zählte Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend auf. Dieser Teil liegt in der Zuständigkeit der Stadt. Rund 200.000 Euro Kosten hat die Gemeinde dafür zu tragen. Dazu gehört auch die Westseite des Platzes, wo sich jetzt Geschäfte und Gastronomie befinden, die mit Schanigärten gestaltet wird. Was die durchführende Straße betrifft, diese Arbeiten obliegen dem Land Kärnten, wie auch jene für den Kreisverkehr, dessen Errichtung sich beim Landesbudget mit 700.000 Euro zu Buche schlug. Der gesamte Ausschreibungsvorgang ist bereits beendet.