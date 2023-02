Über das Vermögen der Firma GHL VertriebsGmbH, Industriepark Süd in Althofen, wurde am Mittwoch über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet.

Betrieben wird der Handel mit Baustoffen, Fassadenverkleidungen, Edelstahlkaminen, Baucontainern und Trapezprofilen. Es liegen dem KSV 1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Forderungen ab sofort möglich

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 6. März über den KSV 1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.

Zum Insolvenzverwalter wurde Robert Suppan, Rechtsanwalt in St. Veit bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 21. März statt.