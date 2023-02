Die Freiwillige Feuerwehr Zeltschach trauert um ihren stellvertretenden Kommandanten Leonhard Trattner, der am 1. Februar im 52. Lebensjahr verstorben ist.

Trattner wurde am 13. Juli 1971 geboren. Mit 18 Jahren wurde er Mitglied der Feuerwehr und schloss die Grundausbildung 1991 ab. Ein Jahr später folgte die erweiterte Grundausbildung. 2003 absolvierte er den Gruppenkommandanten-Lehrgang, fünf Jahre später folgte der Zugskommandantenlehrgang. Im Jahr 2019 wurde Trattner zum Kommandanten-Stellvertreter.

"Er war immer sehr gewissenhaft, freundlich und vor allem hilfsbereit. Leonhard war sicher einer der zuverlässigsten Kameraden in unserer Feuerwehr", sagt der Kommandant der Feuerwehr Zeltschach, Stefan Janz.

Treues Mitglied der Dorfgemeinschaft

Seit der Gründung der Dorfgemeinschaft Zeltschach war Leonhard Trattner ein treues Mitglied. "Er war auch jahrzehntelang Obmann. Den Zu- und Umbau der Veranstaltungshalle hat er mit besonderem Engagement durchgeführt", betont Janz. Trattner war auch Unternehmer und Schlossermeister. "Er war bei allen sehr beliebt. Seine freundliche und aufrichtig Art war sein Markenzeichen."

Trattner wird am Samstag, 4. Februar, ab 13 Uhr in der Aufbahrungshalle am Stadtfriedhof Friesach aufgebahrt. Am Sonntag, 5. Februar, gibt es ab 18 Uhr ein gemeinsames Gebet. Das Begräbnis findet am Montag, 6. Februar, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Friesach statt.