Das Klavier befinde sich in einem jämmerlichen Zustand. Doch geht es nach Constantin Staus-Rausch, soll der Flügel wieder in neuem Glanz erstrahlen. "Es liegt mehr sehr viel daran, dass dieses Stück Geschichte erhalten bleibt", sagt der Kunsthistoriker, der vor Jahren Schloss Grades im Metnitztal erworben und in der Folge saniert hatte.