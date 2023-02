Beim Vergleich der einkommensstärksten und -schwächsten Gemeinden Kärntens fällt ein Name auf: Klein St. Paul. Die Görtschitztaler Gemeinde hat etwas Ungewöhnliches geschafft. Sie wurde von der "ärmsten" Kärntner Gemeinde zu einer der reichsten. Und das in nur einem Jahr. Plötzlicher Geldregen? Tausende neue Arbeitsplätze? Weder noch. Die Erklärung ist einfach und kompliziert zugleich, so Jürgen Krenn von der Gemeindeabteilung des Landes.