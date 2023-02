In "perfekter Lage" zu finden und gut in das örtliche Leben eingebunden – so präsentiert man den "Gasthof – Pension Hochsteiner" in Glödnitz auf der Immobilienplattform "Willhaben". Seit etwas mehr als 66 Jahren gibt es den Betrieb in Glödnitz, 2016 feierten die Wirtsleute Heidelinde und Klaus Hochsteiner das 60-Jahr-Jubiläum. "Der Kultursaal des Ortes ist bei der Immobilie mit dabei", informiert Makler Martin Ebner von der Immobilienfirma Igel. Ebner ist zugleich auch Vizebürgermeister in Glödnitz, dürfte hier also auch mehrere Seelen in seiner Brust tragen. Der Kultursaal, er ist 240 Quadratmeter groß, sei ein wichtiger Faktor für die Gemeinde, sagt Ebner.