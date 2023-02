Derzeit sorgen drei Anzeigen aus dem Bezirk St. Veit auf dem virtuellen Marktplatz willhaben.at für Gesprächsstoff. Drei Gastronomiebetriebe suchen nämlich neue Pächter oder Mieter.

Zum einen die ehemalige Althofner Pizzeria "Merlin". "Das Lokal war 15 Jahre lang ein Familienbetrieb. Da aber der Betreiber in Pension gegangen ist und es keine Nachfolge gibt, sucht man nun nach einen neuen Mieter", sagt Immobilienmaklerin Ingrid Galli. Der Gastraum ist 150 Quadratmeter groß. Im oberen Stockwerk werden derzeit Wohnungen gebaut. "Im Keller gibt es einen kleinen Bereich, den man als Bar betreiben kann." Vor dem Haus gibt es auch Parkgelegenheiten Die Immobilie befindet sich in der Kreuzstraße in Althofen. "Mit etwas Eigenleistung, Eigeninvestition und Ausstattung könnte das ehemalige Lokal 'Merlin' rasch in ein gut funktionierendes, stark frequentiertes, erfolgreiches Lokal verwandelt werden", heißt es in der Anzeige. Die Miethöhe beträgt 750 Euro.

Mit etwas Eigenleistung, Eigeninvestition kann man das Lokal in einen frequentierten Ort verwandeln © KK/Willhaben

Barbetreiber in Friesach gesucht

Gastronomen können sich auch in Friesach verwirklichen. Die Immobilie - eine kleine Bar - befindet sich wenige Meter vom Hauptplatz entfernt. "Unser Unternehmen hat das Haus in Friesach gekauft. Im Rest des Gebäudes befinden sich Wohnungen. Die Nutzfläche ist rund 70 Quadratmeter groß", sagt Immobilienmakler Rudolf Lehner. Derzeit sei laut Lehner die Zahl der Interessenten in der Gastrobranche leider gering. "Es ist in absolut betriebsfähigem Zustand und beinhaltet ein Stamminventar sowie vom Vorbetreiber angeschaffte Einrichtungsgegenstände und Geräte, die gegen eine geringe Ablöse bei Bedarf und auf Wunsch von diesem übernommen werden können" heißt es in der Ausschreibung. Die Gesamtmiete beträgt 641,52 Euro.

Die Bar in Friesach ist in absolut betriebsfähigem Zustand © KK/Willhaben

Angebot in Liebenfels

Neben der Bar in Friesach sucht auch das Café Kulterer in Liebenfels einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin. Das 160 Quadratmeter große Lokal wäre sofort betriebsbereit. "Der Eigentümer hat das Pensionsalter erreicht und würde bis zum Übergang noch das Lokal führen", erklärt Lehner. "Eine kleinere Küche ist derzeit vorhanden, wobei bei Bedarf eine Erweiterung möglich wäre. Ein Kellerabteil mit Lager- und Kühlräumen gibt es auch", heißt es in der Ausschreibung. Ebenso sind Lokalbereich mit rund 40 Sitzplätzen, ein Stüberl mit 15 Sitzplätzen sowie ein Caféhaus mit 20 Sitzplätzen vorhanden. Zusätzlich gibt es eine Terrasse mit 24 Sitzplätzen. Der Gesamtmietpreis beträgt 1359 Euro.