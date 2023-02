Haustierbesitzer dürfen sich freuen: Am Donnerstag, dem 2. Februar, öffnet "Das Futterhaus" in St. Veit auf 470 Quadratmetern in der Völkermarkter Straße seine Pforten. "Mit unserem breiten Produktsortiment garantieren wir ein umfassendes Angebot an Futter und Zubehör für Haustierhalter. Wir freuen uns, allen Tierfreunden vor Ort eine individuelle Beratung zu bieten.", sagt Franchise-Partner Stefan Zabinsky, der mit der Eröffnung in St. Veit bereits seinen zweiten Standort in Österreich betreibt.

Das fünfköpfige Team rund um Filialleiterin Manuela Oitz freut sich darauf, ihr "Fachwissen rund um das Haustier mit den Kunden zu teilen".

Gefeiert wird die Neueröffnung vom 2. bis 4. Februar mit zahlreichen Angeboten und einem Eröffnungsrabatt von 20 Prozent auf den gesamten Einkauf.