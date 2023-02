Krieg, Klimawandel und die hohe Inflation verunsichern die Menschen, viele möchten vorsorgen. Von alternativen Heizgeräten jeglicher Art bis hin zu "Blackout-Paketen" – der Handel bietet das schon alles an. Ob es der Gasheizer ist oder die Extraportion Treibstoff, einiges birgt Gefahr. "Wir wissen ja nicht, was da alles in den Kellern liegt", erklärt Friedrich Monai, Bezirksfeuerwehrkommandant von St. Veit.

Ist man bei Einsätzen an Orten, wo gefährliches Material vermutet wird, ohnehin schon gewappnet, ist man jetzt noch vorsichtiger. "Denn wir sehen ja, was die Leute alles so kaufen und lagern", sagt Monai. Benzinkanister finden etwa vermehrt den Weg in Keller, ebenso Gasflaschen. Auch gäbe es vermehrt Brandeinsätze, weil die Menschen nicht mehr mit Dingen wie heißer Asche umzugehen wissen. Diese würde oft einfach im Abfall landet und dort ein Feuer entfacht.

Video zeigt Explosion einer Gasflasche

Monai appelliert an die Bewohner des Bezirkes: "Gasflaschen zum Beispiel sind nicht für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Wenn man das schon macht, dann lüften, lüften, lüften." Der ideale Lagerort für Gasflaschen ist ein überdachter und kühler Ort im Freien. Weil Flüssiggas schwerer ist als Luft, kann sich bei austretendem Gas an der tiefsten Stelle des Raums eine Gasblase bilden. Und hier bergen sich große Gefahren für Einsatzkräfte, die in die Häuser müssen: Eine Entzündung dieser Blase führt zu einer Explosion. Das kann auch im Freien passieren. "Bei einem Supermarktbrand im Bezirk war eine am Dach gelagerte Gasflasche zum Beispiel eine 'Überraschung'", beschreibt Monai ein für Feuerwehrleute gefährliche Situation.

Photovoltaikanlagen machen Löscheinsatz schwierig

Das neue Wohnen, angepasst an die neuen Herausforderungen wie weniger Energieverbrauch und Verwendung von erneuerbarer Energie erfordert neue Ideen für die Brandbekämpfung. Immer wieder auch die Frage bei Einsätzen im Bezirk: "Wie löscht man einen Dachstuhlbrand von außen, wenn eine Photovoltaikanlage am Dach montiert ist? "Denn wir kommen dann von außen schlecht dazu", erklärt Monai. Durch die Anlage kommt nicht genug Wasser über das Dach in den Stuhl, sondern rinnt stattdessen über die Anlage wieder ab. Monai: "Wir müssen hier neue Werkzeuge dafür entwickeln."

Friedrich Monai © (c) Gert Köstinger

Häuser würden heute durch die neuen Materialien auch anders brennen. Wärmedämmungen etwa sind wahre Brandbeschleuniger, wird seitens der Feuerwehren immer wieder betont. Bei dicht stehenden Gebäuden steigt so die Gefahr des Übergreifens des Feuers. Monai: "Und die Häuser sind dicht. Früher bist du zu einem Brand gekommen, die Fenster waren schon geborsten, der Rauch ist ins Freie gegangen. Heute sind die Fenster und Türen alle dicht. Man kommt hin, alles zu, dann geht man rein und drinnen nur schwarzer Rauch."

Mit dem Akku ab in die Sandkiste

Beim E-Bike ist es angebracht, den Akku über den Winter in einer Sandbox zu lagern, wegen der Selbstentzündungsgefahr. Infos gibt es auch im Sportgeschäft, die notwendigen Utensilien für das sichere Aufbewahren des Akkus möglicherweise auch.

Achtung Vorurteil: Das Elektroauto brennt nicht so unkontrollierbar, wie es gerne verbreitet wird. Monai: "Das Auto ist zu löschen, wie jedes andere Auto auch – mit Löschschaum. Außer die Batterie brennt." In diesem Fall gilt für die Wehr: Wasser, Wasser, Wasser zum Kühlen. Monai: "Aber die Batterie brennt eigentlich nicht, denn sie ist speziell geschützt."

Dringlicher Appell des Bezirksfeuerwehrkommandanten: "Wenn man zu einem Unfall kommt mit einem Elektroauto – die Insassen können herausgeholt werden. Bitte nicht einfach nicht helfen, weil es ein Elektroauto ist." Spezielle Sicherheitsvorkehrungen beim Bau der Autos funktionieren dort genauso wie bei einem "normalen" Pkw.