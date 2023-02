Kein Tag vergeht in Kärnten ohne Anzeige gegen Internetbetrüger: Ein Mann (61) aus dem Bezirk Villach Land investierte im Zeitraum zwischen Mai 2022 bis zum Jahresende 2022 einige Zehntausend Euro in Kryptowährungen. Nachdem er den ihm versprochenen Gewinn von 124.000 Euro ausbezahlt haben wollte, wurde er zur Bezahlung einer Steuer in Höhe von 19 Prozent aufgefordert. Da wurde er misstrauisch und erstattete Anzeige.

Ein weiterer Fall von Internetbetrug wurde von einem Mann (59) aus dem Bezirk Wolfsberg bei der Polizeidienststelle St. Veit angezeigt: Er wurde am Dienstag via sms von seiner vermeintlichen Tochter zur Überweisung von einigen Tausend Euro auf ein deutsches Konto verleitet. Erst danach schöpfte er Verdacht. Die Überweisung konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden.