"Wasser marsch!" – diesen Befehl wird man am 11. Februar eher selten hören. Es ist eine Premiere, noch nie hat es einen Bezirksfeuerwehrball in St. Veit gegeben, heuer ist es aber so weit. Das Bezirkskommando lädt am Samstag ab 20 Uhr dazu in den St. Veiter Fuchspalast ein.

Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai: "Wir hoffen auf sehr viele Gäste, die sich bei uns am Ball amüsieren und wohlfühlen. Der Ball ist auch eine gute Gelegenheit, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, über verschiedenste interessante Themen, vom Blackout bis zur Energiekrise."

Was man als Gast mitbringen sollte? Natürlich gute Laune, Hunger, Durst – und Abendgarderobe beziehungsweise Uniform, falls vorhanden. Karten für das feurige Ereignis sind bei den Mitgliedern des Bezirksfeuerwehrkommandos erhältlich. Für die musikalische Unterhaltung am ersten Bezirksfeuerwehrball sorgen die "Kärntner Buam".