Der junge Mann ist in einer langgezogenen Linkskurve in der Ortschaft Kaindorf in der Gemeinde Weitensfeld aus bisher noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und von der Straße abgeokmmen. Das Fahrzeug stürzte über eine steile Böschung, prallte gegen einen Baum und kam in der Gurk auf dem Dach liegend zum Stillstand.