Fasching total ist seit wenigen Tagen im Bezirk angesagt. Nach der ersten Sitzung der Althofner Faschingsgilde am vergangenen Wochenende startete am Donnerstag in der Bezirksstadt die närrische Saison. Mit Pauken und Trompeten wurde in die Blumenhalle der Herzogstadt zur Premierensitzung der Faschingsgilde St. Veit unter Präsident Michael Huber und Herzog Andy I. (Andy Kainz) geladen.

Fotos der Premiere:

Ein wahres Feuerwerk an Ideen und Requisiten sorgte dafür, dass für rund vier Stunden im Saale kein Auge trocken blieb. In Feierlaune gesichtet wurden unter anderen "Hausherr" Martin Kulmer und Landeshauptmann Peter Kaiser.