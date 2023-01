Zwei ähnliche Unfälle binnen weniger Stunden haben sich am Donnerstag in St. Veit ereignet: Eine 68-jährige Frau wurde am Nachmittag von einem Auto zu Boden gestoßen und verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in der Schützenstraße. Dort war ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Pkw in Richtung Klagenfurter Straße unterwegs.

Als die 68-Jährige gerade auf dem Schutzweg die Straße querte, kam es zur Kollision. "Der Autolenker dürfte die Fußgängerin übersehen haben und stieß die Frau mit seinem Pkw zu Boden", heißt es vonseiten der Polizei. Die 68-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich dann am Abend, ebenfalls in St. Veit. Dieses Mal an der Kreuzung Bahnhofstraße-Völkermarkter Straße. Eine 43-jährige Lenkerin übersah dort eine zwölfjährige Fußgängerin, die die Straße auf dem Schutzweg überquerte. Das Mädchen wurde zu Boden gestoßen und verletzt. Die Zwölfjährige wurde ebenfalls ins Klinikum Klagenfurt gebracht.