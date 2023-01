Großeinsatz in St. Veit

Nebengebäude samt Holzzubau auf Bauernhof gingen in Flammen auf

Mehrere Feuerwehren standen in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz. Ein Landwirtschaftliches Nebengebäude in St. Veit/Glan stand in Vollbrand. Einsatzkräfte konnten Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus verhindern.