Am 11. Jänner wurden das Personal informiert: Rewe richtet die Fleischproduktion neu aus, sie wird vom Standort St. Veit nach Eberstalzell in Oberösterreich verlegt. Das bringt auch personelle Änderungen am Standort im Industriepark der Herzogstadt mit sich. 89 Mitarbeiterinnen sind dort insgesamt beschäftigt, 34 davon in der Fleischproduktion. Sie haben Jobangebote für andere Bereiche der Rewe-Gruppe erhalten.