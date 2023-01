Wer das Sportgeschäft von Silvio und Gernot Storfer in Neumarkt in der Steiermark betritt, spürt die Verbundenheit zum Skisport regelrecht an der Einrichtung: Neben hochwertigen Wintersportartikeln zieren nämlich uralte Holzski und zahlreiche Pokale das Geschäft der beiden Friesacher. "Sport Storfer" ist mittlerweile einer der bekanntesten Ausstatter für Wintersportartikel in Kärnten und der Steiermark. Neben zahlreichen Vereinen wie der SGA Sirnitz und Weltcupveranstalter WSV Semmering ist auch Erik Schinegger ein langjähriger Kunde.