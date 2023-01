Nach zweijähriger Pandemie-Pause haben in Althofen die Narren wieder das Zepter in der Hand. Am Freitagabend lud die Faschingsgilde unter der frischgebackenen Obfrau Jacqueline Zeißler und ihrer Stellvertreterin Silvia Zeißler zur Premierensitzung in das örtliche Kulturhaus. Klar, dass kräftige Anschläge auf die Lachmuskeln vorprogrammiert waren. Übrigens: Viele neue Gesichter gibt es heuer in der Kurstadt auf der Narrenbühne – gleich zehn an der Zahl. Zweifelsohne absoluter Höhepunkt des rund vier Stunden langen Sitzungsmarathons: Der Auftritt des 26-jährigen Maria Saaler Sängers Simon Stadler, der sich als Udo Jürgens-Interpret am Klavier voll ins Zeug legt und die Premierengäste zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss. Ein gelungenes „Äha - schau, schau!“