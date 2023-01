Sie stellen einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit, verzichten dabei auf vieles – und dennoch ist diese Arbeit mehr als befriedigend, weil man mehr zurückbekommt, als man gibt. Die Rede ist von der Tätigkeit als freiwilliger Rettungssanitäter beim österreichischen Roten Kreuz.

Ausbildung startet

Und genau nach solchen freiwilligen Engeln wird jetzt wieder gesucht, und zwar im Bezirk St. Veit. Das Rote Kreuz St. Veit bildet wieder Freiwillige zum Rettungssanitäter aus und freut sich auf möglichst viele Männer und Frauen, die sich für diese spannende Aufgabe interessieren: Das "Abenteuer Helfen" hautnah erleben, Sinn und Spaß im Leben finden, neue Freundschaften schließen und Teil der größten humanitären Hilfsorganisation werden sowie Menschen in Not helfen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln, heißt es vom Roten Kreuz.

Am Donnerstag, 19. Jänner, wird deshalb zu einer Informationsveranstaltung geladen, und zwar von 19 bis 20 Uhr in die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in der Henry Dunant Straße (erster Stock, Lehrsaal 1). Anmeldungen sind nicht erforderlich, jeder Interessierte ist herzlich willkommen.