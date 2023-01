Seit Jahren setzt die Firma Flex auf Initiativen rund um die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für dieses Engagement wurde Flex Althofen nun Ende 2022 das Gütezeichen Grundzertifikat "berufundfamilie" verliehen. Der Standort wurde damit als familienfreundlicher Vorzeigebetrieb ausgezeichnet und bekennt sich dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestmöglich zu unterstützen sowie die Rahmenbedingungen für Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu optimieren und auszubauen".

Von Gleitzeit bis Homeoffice

„In unserer Unternehmenskultur legen wir Wert auf Maßnahmen wie Gleitzeit oder Homeoffice und unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit vielen Jahren dabei, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Bei unseren Mitarbeitern im Bereich der Produktion wird ebenfalls große Rücksicht darauf genommen. Speziell hier sehen wir Potenziale, um diesem Thema, das vor allem für den Schichtbereich nicht nur für uns eine Herausforderung darstellt, noch intensiver gerecht zu werden. Wir sind überzeugt davon, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance die Zufriedenheit der über 1000 Kolleginnen und Kollegen am Standort Althofen nachhaltig positiv beeinflusst“, sagt Personalchefin Marlene Thalhammer.

Rückblick auf den Girl's Day 2022:

Die Firma Flex gehe auf die Herausforderungen, denen sich die Mitarbeitenden in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen stellen, seit Jahren ein. „Den Auditprozess haben wir gemeinsam in einem Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichster Bereiche durchlaufen, um die bereits bestehenden und gut angenommenen Angebote nun auch in einen formellen Rahmen zu gießen und uns mit anderen Unternehmen zu benchmarken, um uns noch weiter zu verbessern“, sagt Geschäftsführer Martin Reiner.