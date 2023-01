Da macht selbst Herzog Andy I. (Andy Kainz) große Augen und präsentiert voll Stolz den Namlender 2023. „Nachdem die letzten Jahre eine Faschingszeitung herausgegeben wurde, zeigt sich die Gilde von ihrer innovativen Seite und überrascht mit dem Namlender 2023, einem Kalender der besonderen Art“, sagt der Herzog.

Dieser wartet mit "nützen und unnützen Terminen" und lustigen Fotos und Sprüchen auf. „Großer Dank gilt den vielen treuen Inserenten, die es uns ermöglichen, wieder regionale, karitative Projekte zu unterstützen“ fügt Präsident Michael Huber noch hinzu.

Der Namlender kann nicht käuflich erworben werden, er kommt im Großraum St. Veit direkt ins Haus und liegt zusätzlich auch noch in ausgewählten Innenstadtgeschäften und Lokalen auf - zum Beispiel in der Fleischerei Pfandl, im Café Taupe oder bei Glandruck Marzi.

Die heurigen Sitzungstermine auf einen Blick:

Premiere am Donnerstag, 26. Jänner

2. Sitzung am Freitag, 27. Jänner

3. Sitzung am Samstag, 28. Jänner – nur noch Restkarten

4. Sitzung Freitag, 3. Februar – nur noch Restkarten

5. Sitzung am Samstag, 4. Februar– AUSVERKAUFT

Beginn jeweils 19.30 Uhr in der Blumenhalle St.Veit.

Faschingdienstag, 21. Februar - Anmeldungen unter www.namla.at oder umzug@namla.at.