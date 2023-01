Der Wurzerhof nahe St. Veit ist der älteste Bio-Betrieb Österreichs und wird seit 1927 biologisch-dynamisch nach Demeter-Prinzipien bearbeitet. Damit ist der Wurzerhof auch Vorreiter für eine nachhaltige Landwirtschaft. Neben der Erzeugung von Fleisch- und Getreideprodukten wird am Wurzerhof auch Gemüse, wie zum Beispiel Weißkraut, angebaut. „Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit dem Wurzerhof noch vertiefen konnten und zusätzlich zur Heumilch und zum Bröseltopfen aus bio-dynamischer Landwirtschaft fortan auch Sauerkraut anbieten können“, sagt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.

"Höchste Ernährungsqualität"

Mit viel Liebe, Leidenschaft und althergebrachtem Wissen entstehen am Wurzerhof bei St. Veit seit bald 100 Jahren natürlichste Lebensmittel. „Unsere bio-dynamische Landwirtschaft ermöglicht höchste Ernährungsqualität, die unseren Menschen am Hof zugutekommt, aber auch den Kundinnen und Kunden unserer Produkte“, sagt Geschäftsführer Holger Remer, „darüber hinaus sind die Landwirtschaft und der Gartenbau Ausbildungsstätten für unsere Anlehrlinge.“

Neben der Direktvermarktung der Demeter-Produkte setzt der Wurzerhof seit gut einem Jahr auf die Partnerschaft mit Spar Kärnten. Zusätzlich zu hochwertigen Molkereiprodukten im Mehrweg-Glas ist bei Eurospar und Interspar in Kärnten ab sofort bio-dynamisches Demeter-Sauerkraut zu finden. Paul Bacher: „Die Partnerschaft mit dem Wurzerhof ist uns ein großes Anliegen, weil wir beide ein gemeinsames Ziel verfolgen: den Erhalt der Vielfalt und die Stärkung der regionalen Produkte und der Kärntner Landwirtschaft. Der Wurzerhof lebt Biodiversität und sorgt mit Fokus auf die Entwicklung von Pflanzen, Tieren und Menschen auch für die bunte Vielfalt unserer Lebensmittel in Kärnten. Wir freuen uns sehr, ein weiteres Produkt in unser regionales Sortiment aufnehmen zu können.“

Das hervorragende Sauerkraut aus bio-dynamischer Landwirtschaft vom Wurzerhof gibt es bei Eurospar und Interspar in ganz Kärnten und ist in der 500-Gramm-Packung um 1,99 Euro erhältlich.