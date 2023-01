Bereits im Frühling 2022 erfolgt der Spatenstich für eine neue Fernwärmeleitung, die ab 2023 Abwärme des St. Veiter Industriebetriebes Fundermax nach Klagenfurt bringen soll. Rund 10.000 Haushalte auf der Strecke St. Veit nach Klagenfurt sowie im Stadtgebiet könnten mit der Abwärme des Unternehmens versorgt werden, das bereits seit mehr als 30 Jahren in Zusammenarbeit mit der Kelag 4000 St. Veiter Haushalte mit Fernwärme versorgt. In Summe werden 15 Millionen Euro in das Projekt investiert, das ein Beitrag zur Klimaneutralität ist. Denn die Abwärme fällt in der Produktion ohne den Einsatz zusätzlicher Brennstoffe an. Umgesetzt wird das Projekt von Fundermax mit dem Regionalwärmeverbund Klagenfurt-Maria Saal, der die Leitung baut.