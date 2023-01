In einem Küchen- und Cateringservice kann es vor und bei Veranstaltungen stressig hergehen. So auch beim Betrieb "Tischlein deck dich", der in Kärnten vom Biohof Thaler aus Silberegg betrieben wird. Seit Herbst arbeiten auch die beiden Schwestern Elisa (20) und Bianca (20) Thaler vom Dobranberg (Gemeinde Kappel am Krappfeld) im Betrieb von Elisabeth Thaler. Die beiden arbeiten dem Koch zu, erledigen den Abwasch, verarbeiten saisonale Lebensmittel und bereiten auch alles Nötige für einen Markttag oder eine Veranstaltung vor. Elisa und Bianca haben einen Beeinträchtigungsgrad von mehr als 50 Prozent. "Meine Töchter können und vor allem wollen aber arbeiten. Sie erledigen ihre Aufgaben genau und pflichtbewusst. Viele glauben nach dem ersten Kennenlernen nicht, dass sie eine Beeinträchtigung haben", erklärt Alexandra Thaler, die Mutter der beiden. Die Familie ist weitschichtig mit den Betreibern des Biohofs verwandt.