Der Start ins neue Jahr hätte für Angelika Sattler kaum unglücklicher sein können: In ihrer Traditionsgärtnerei in der Einsiedlergasse in St. Veit wartete am ersten Jänner nämlich eine unangenehme Überraschung. Mehr als hundert Brandlöcher zieren seit der Silvesternacht das folierte Dach der Gewächshäuser. Ein massiver Schaden, der durch das Abfeuern von Raketen entstanden ist. "Es wird Wochen dauern, bis wir die Löcher wieder mit speziellen Folien verschließen können. Wir brauchen ideales Wetter, um hinaufzukommen. Sollten alle Folien erneuert werden müssen, beläuft sich der Schaden auf 50.000 Euro", schildert Sattler.