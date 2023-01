Drei Feuerwehren wurden Samstagabend nach Guttaring, Bezirk St. Veit/Glan, alarmiert. Dort war es in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand gekommen. Ein 52-jähriger Mann hatte in dem Haus Renovierungsarbeiten durchgeführt. Den Holzverschnitt verheizte er im Zusatzherd der Küche. Im Kamin entstand dadurch ein Hitzestau, ein Holzschrank geriet in Brand.

Der Hausbesitzer bemerkte den Brand, weil plötzlich der Strom ausfiel. Sein Nachbar verständigte die Feuerwehr, der 52-Jährige startete mit dem Gartenschlauch einen Löschversuch. Erst die Feuerwehren Hüttenberg, Knappenberg und Guttaring konnten den Brand vollständig löschen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.Die Küche wurde stark beschädigt