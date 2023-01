Freitagabend hat sich im Gurktal ein Unfall mit einem Polizeiauto ereignet. Bilder, aufgenommen in Mellach in der Gemeinde Straßburg, zeigen ein Polizeiauto, umgekippt auf der Straße. "Ein Kollege war vom Alpindienst auf dem Rückweg zur Polizeiinspektion", sagt Polizeisprecher Markus Dexl am Samstag. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Beamte, der sich alleine im Streifenwagen befand, auf die Leitschiene, das Auto kippte in der Folge auf die Seite.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand nur Blechschaden.

Die Feuerwehr stand im Einsatz.