Aufgrund von Straßenglätte ist in der Nacht auf Freitag ein 61-jähriger Pkw-Lenker auf der Metnitztal Landesstraße auf das Bankett geraten. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam neben der Fahrbahn auf den Rädern wieder zu stehen. Der Verletzte verständigte an der Unfallstelle seinen Bruder, der ihn ins Krankenhaus Friesach brachte. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.