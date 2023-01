St. Veiter Wiesenmarkt

Es ist der 660. Wiesenmarkt, der in diesem Jahr stattfindet. Was es angesichts des Jubiläums Neues gibt, das wird sich noch zeigen. Fest steht, einer der Höhepunkte der Kärntner Veranstaltungen beginnt mit der Aufstellung der Marktfreyung am 16. September. Von 30. September bis 9. Oktober befindet sich St. Veit im „Ausnahmezustand“. Man hofft auf einen gnädigen Wettergott.