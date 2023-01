Ei, Ei, Ei – da staunten Passanten nicht schlecht, als sie am 21. Februar 2022 am Straßenrand im Gemeindegebiet von Metnitz eine skurrile Entdeckung machten. Unbekannte Täter "entsorgten" zu einem Zeitpunkt, der nicht mehr genau festzustellen war, entlang der Metnitztal Landesstraße auf einer Böschung bei Oberhof-Sonnseite rund 6000 Stück Hühnereier. Zwei Kilometer weiter – im Bereich des Metnitzbaches – wurden weitere 1000 Stück in Eierlagen geschlichtete Hühnereier gefunden.

Passanten fanden die illegal entsorgten Eier und erstatteten Anzeige. Bei einer Überprüfung durch einen von der Behörde entsandten Amtstierarzt wurde keine Gefährdung für Umwelt und Wasser festgestellt. Die Eier wurden von der Straßenmeisterei fachgerecht entsorgt. Eine Rückverfolgung in Hinblick auf die Herkunft der Eier ist nicht möglich. Sie haben keine Kennzeichnung.

Fall bleibt in Evidenz

Und auch heute, im Jänner 2023, fehlt von den "Eier-Spendern" noch jeden Spur. Bislang konnten der oder die Täter nicht ausgeforscht werden, so Kristina Kapellari von der Landespolizeidirektion. Zu den Akten gelegt, wird die Sauerei deswegen aber nicht. "Der Fall wird in der Polizeiinspektion Friesach und Umgebung natürlich in Evidenz gehalten", so Kapellari.