Das Kinisingen in Metnitz ist ein jahrhundertealtes Schauspiel, dass seit 2013 laut UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe zählt. Im Gegensatz zur Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar ziehen hier erwachsene Männer als Könige gemeinsam mit einem Sternträger und einer Sängergruppe zu den Bauernhöfen. Nur alle zwei Jahre besuchen die Kinisinger an zwei Abenden immer wechselnde Bauernhöfe im Gemeindegebiet. Organisator Siegmund Kogler konnte beobachten, dass es in den letzten Jahren in den besuchten Familien üblich wurde, auch Nachbarn, Verwandte und Freunde einzuladen, um die Kinisinger gemeinsam zu empfangen. Am Abend des 5. Jänners um 18 Uhr kann man die Kinisinger an einem öffentlichen Platz antreffen, heuer im Pfarrhof in Metnitz.