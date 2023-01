Das Viereck vor der Burg Hochosterwitz will nicht mit kleinen Veranstaltungen um die Gunst des Publikums buhlen, sondern sieht sich in einer Liga mit Großereignissen wie Nova Rock oder Veranstaltungsorten wie dem Salzburgring. Nova Rock im Burgenland hat eine Kapazität von gut 45.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag, das Electric Love Festival am Salzburgring lockte 2022 47.000 Gäste an.