Für eine besondere Weihnachtsaktion vor dem Jahreswechsel haben sich die Schülerinnen und Schüler der 3D-Klasse des Bundesrealgymnasiums St. Veit gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Manfred Zniva heuer eingesetzt.

Sie haben in der Adventzeit selbst Weihnachtskekse gebacken und diese dann in der Aula der Schule verkauft. Insgesamt konnten durch diese Aktion an die 1500 Euro eingenommen werden.

BeI der Aktion war die ganze Klasse mit dabei © Gebeneter

Wer denkt, dass die Schülerinnen und Schüler das Geld für eine Klassenreise verprassen, der irrt sich. Der gesamte Reinerlös kommt der Aktion der Kleinen Zeitung "Kärntner in Not" und damit in Notsituationen geratenen Familien unseres Landes zugute.