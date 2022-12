Insgesamt 15 Kilometer Wanderwege auf fünf Routen befinden sich im beliebten St. Veiter Naherholungsgebiet "Muraunberg". Die Wege darin weist seit kurzem eine neue Hinweistafel, die von der Stadtgemeinde am Fuß des Muraunberges an der Klagenfurter Straße in Glandorf errichtet worden ist. Eine integrierte Sitzbank steht für das Rasten und Verweilen zur Verfügung. Zudem wurden rund 200 m² Parkplatzfläche für die Wanderbegeisterten befestigt und geschottert.

Die Pflege der Wanderwege samt laufender Kontrolle des angrenzenden Baumbestandes obliegt der St. Veiter Stadtgärtnerei. Im kommenden Frühling werden die bestehenden Markierungen an den Steinen entlang der Wanderwege erneuert. 15 zusätzliche Hinweistafeln an den fünf Routen werden zu Beginn der nächsten Wandersaison aufgestellt.

Die Wanderrouten Muraunberg im Detail:

Route 1: Vom Ausgangspunkt zur Schwarzen Mutter Gottes – Wegführung bis zum Glantalblick/Weberitschhöhe – Rückweg zum Ausgangspunkt. Weglänge ca. 3,5 km.

Route 2: Vom Ausgangspunkt zur Schwarzen Mutter Gottes – Wegführung bis zum Glantalblick/Weberitschhöhe – erweiterter Rundgang hinab zum Fuß des Muraunberges – Rückweg entlang des Muraunbergweges zum Ausgangspunkt. Weglänge ca. 4,9 km.

Route 3: Vom Ausgangspunkt zur Schwarzen Mutter Gottes – entlang der Wegführung vorbei an der Siedlung Muraunberg hinab zum Gut Muraunberg an der L72a „Muraunberg Landesstraße". Weglänge zum Gut Muraunberg ca. 2,3 km.

Route 4: Vom Ausgangspunkt zur Schwarzen Mutter Gottes – entlang der Wegführung bis zum Ende an der L72a „Muraunberg Landesstraße". Weglänge zum Bildstock ca. 1,8 km.

Route am Hemmapilgerweg: Vom Ausgangspunkt zur Schwarzen Mutter Gottes - Wegführung über den Muraunberg nach Baardorf. Weglänge nach Baardorf ca. 2,5 km. Info: Die Wegführung verläuft entgegen dem eigentlichen Hemmapilgerweg. Es gibt einen Aussichtspunkt an der Kreuzung Niederdorfer Straße/Muraunberg Landesstraße.

Insgesamt betreibt die Stadt St. Veit rund 25 Kilometer Wanderwege.