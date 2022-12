Aus bisher unbekannter Ursache brach in den frühen Morgenstunden ein Schwelbrand in einem Holzlager in Gurk aus. Meterhohe Flammen waren weit sichtbar. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Unter schwerem Atemschutz wurde durch die Feuerwehren Gurk und Straßburg ein Löschangriff mittels Hochdruck-Schnellangriffseinrichtung vorgenommen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Ein Teil der ebenfalls angrenzenden Garage wurde beschädigt. Der Großteil des Holzlagerbestandes verbrannte. Es wurden keine Personen verletzt.

Nach etwa zwei Stunden konnte Einsatzleiter Ralph Nott "Brand aus!" vermelden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gurk und Straßburg.

© FF Gurk